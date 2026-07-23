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Kommt Horizon 3 früher als gedacht? Neue Meldung zum dritten Teil

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Horizon Aloy Wasser

Aktuell macht eine Meldung zu Horizon 3 die Runde, dem nächsten und wohl auch letzten Spiel der beliebten PlayStation-Marke. Quelle ist Colin Moriarty, der gesagt haben soll, dass Horizon 3 bereits spielbar und in einem guten Zustand ist.

Natürlich macht diese Aussage gerade die Runde, aber sie stimmt so nicht, wie die Quelle mittlerweile selbst bestätigt hat. Er gibt an, dass er beim „neuen Horizon“ nicht Horizon 3, sondern den kommenden Multiplayer-Titel von Sony meinte.

Der letzte Horizon-Teil der Trilogie steht seit 2023 fest, aber er soll noch sehr weit entfernt sein. Es machte zwar mal 2027 die Runde, aber das gilt mittlerweile als unrealistisch, es dürfte eher 2028 oder 2029 werden. Das Ableben von Lance Reddick dürfte die Entwicklung rund um Sylens im Spiel sicher auch verzögern.

Doch es ist hin und wieder interessant, wie sich Fake-News verbreiten, manchmal ohne böse Absicht, sondern einfach nur, weil man es falsch versteht. Mal schauen, wann Guerilla das Spiel offiziell zeigt, ich rechne erst 2027 damit (und tippe auf 2028 beim Release, es wird sicher im Launch-Fenster der PlayStation 6 kommen).

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