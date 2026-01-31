Kraftfahrt-Bundesamt meldet erfolgreichen Datenabruf über NOOTS

Das Kraftfahrt-Bundesamt hat erstmals Fahrzeug- und Halterdaten über NOOTS automatisiert in einem Online-Antrag bereitgestellt.

Das Kraftfahrt-Bundesamt meldet einen ersten erfolgreichen Produktivabruf von Registerdaten über das National-Once-Only-Technical-System. Im Rahmen eines Online-Antrags wurden Daten aus dem Zentralen Fahrzeugregister sicher und automatisiert an eine zuständige Behörde übermittelt.

Zum Einsatz kam der Online-Dienst Antrag auf Bewohnerparken in Baden-Württemberg. Mit Zustimmung der Antragsteller greift der Dienst auf erforderliche Fahrzeug- und Halterdaten zu und übermittelt diese direkt an die zuständige Straßenverkehrsbehörde. Laut Kraftfahrt-Bundesamt zeigt der Vorgang, dass der digitale Datenaustausch zwischen Behörden technisch zuverlässig funktioniert.

NOOTS als Baustein der digitalen Registermodernisierung

Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes soll NOOTS den Datenaustausch zwischen Registern standardisieren und vereinfachen. Ziel sei es, Mehrfachabfragen zu vermeiden und Verwaltungsverfahren effizienter zu gestalten. Projektverantwortliche sprechen von einem Schritt hin zu papierlosen und nutzerorientierten Antragsprozessen.

Zuständigkeiten im NOOTS-Projekt

Der IT-Planungsrat trägt die Gesamtverantwortung für die Registermodernisierung.

Die Föderale IT-Kooperation koordiniert das NOOTS-Projekt fachlich.

Das Bundesverwaltungsamt verantwortet Betrieb und Weiterentwicklung.

Aus meiner Sicht zeigt das Beispiel Bewohnerparken, dass technische Grundlagen für vernetzte Register vorhanden sind. Ob daraus spürbare Erleichterungen für Bürger entstehen, wird die breite Umsetzung entscheiden.