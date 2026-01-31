Dienste

Kraftfahrt-Bundesamt meldet erfolgreichen Datenabruf über NOOTS

Autor-Bild
Von
|
Hyundai Ioniq 6 Parken

Das Kraftfahrt-Bundesamt hat erstmals Fahrzeug- und Halterdaten über NOOTS automatisiert in einem Online-Antrag bereitgestellt.

Das Kraftfahrt-Bundesamt meldet einen ersten erfolgreichen Produktivabruf von Registerdaten über das National-Once-Only-Technical-System. Im Rahmen eines Online-Antrags wurden Daten aus dem Zentralen Fahrzeugregister sicher und automatisiert an eine zuständige Behörde übermittelt.

Zum Einsatz kam der Online-Dienst Antrag auf Bewohnerparken in Baden-Württemberg. Mit Zustimmung der Antragsteller greift der Dienst auf erforderliche Fahrzeug- und Halterdaten zu und übermittelt diese direkt an die zuständige Straßenverkehrsbehörde. Laut Kraftfahrt-Bundesamt zeigt der Vorgang, dass der digitale Datenaustausch zwischen Behörden technisch zuverlässig funktioniert.

NOOTS als Baustein der digitalen Registermodernisierung

Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes soll NOOTS den Datenaustausch zwischen Registern standardisieren und vereinfachen. Ziel sei es, Mehrfachabfragen zu vermeiden und Verwaltungsverfahren effizienter zu gestalten. Projektverantwortliche sprechen von einem Schritt hin zu papierlosen und nutzerorientierten Antragsprozessen.

Zuständigkeiten im NOOTS-Projekt

  • Der IT-Planungsrat trägt die Gesamtverantwortung für die Registermodernisierung.
  • Die Föderale IT-Kooperation koordiniert das NOOTS-Projekt fachlich.
  • Das Bundesverwaltungsamt verantwortet Betrieb und Weiterentwicklung.

Aus meiner Sicht zeigt das Beispiel Bewohnerparken, dass technische Grundlagen für vernetzte Register vorhanden sind. Ob daraus spürbare Erleichterungen für Bürger entstehen, wird die breite Umsetzung entscheiden.

Id. Unyx

Rückgang bei Benzin- und Dieselautos prägte EU-Automarkt 2025

Der europäische Automarkt verzeichnete 2025 einen moderaten Zuwachs bei Neuzulassungen, während sich die Antriebsarten deutlich verschoben. Die Neuzulassungen von Pkw…

27. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Kraftfahrt-Bundesamt meldet erfolgreichen Datenabruf über NOOTS
Weitere Neuigkeiten
Apple Event September 2021 Header
Apple kauft ein: Teuerste Übernahme seit Beats
in Marktgeschehen
EnBW eröffnet HPC-Ladestandort am Flughafen Dresden
in Mobilität
Nothing Phone 3a Lite erhält Nothing OS 4.0 (Android 16)
in Firmware und OS
PlayStation Portal Pro mit OLED-Display soll Ende 2026 kommen
in Gaming
Widerrufsbutton kommt: So sollen Online-Verträge einfacher enden
in Handel
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung Galaxy S26: Preis wird einige schockieren (und andere freuen)
in Smartphones
Diese kleine Mac-App verhindert (peinliche) Fenster auf dem Beamer
in News
Klarmobil im Telekom-Netz: 30 GB für 9,99 € pro Monat – letzte Chance!
in Tarife | Update
Homematic IP stellt 6-fach-Wandtaster mit 230-V-Anschluss vor
in Smart Home
Vodafone verpasst GigaTV ein Technik-Upgrade
in Vodafone