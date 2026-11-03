Kurz vor GTA 6: So langsam geht die PlayStation 5 aus

Sony versicherte zwar, dass man trotz Speicherkrise und GTA 6 genug Einheiten der PlayStation 5 in diesem Quartal haben wird, aber es deutet sich gerade eine Knappheit vor dem Blockbuster an. Gut zwei Wochen vorher steigen die Preise in einigen Shops und die Verfügbarkeit bei großen Händlern sieht eher schlecht aus.

Schaut man zum Beispiel bei Amazon nach einer PS5 in der rein digitalen Version, dann wird einem dort ab sofort eine Lieferung im Dezember angezeigt. Es könnte aber auch 2027 werden, so Amazon. Schaut man nach verfügbaren Konsolen, dann steigt der Preis schnell an, ein Händler möchte sogar 1.137 Euro (!) dafür haben.

GTA 6: Nicht mit Konsolenkauf warten

Bei der Pro-Version sieht die Lage schon seit ein paar Tagen so aus und auch bei der Xbox ist es nicht viel besser, wobei die Nachfrage dort trotz GTA 6 sinkt. Ich vermute fast, dass Microsoft die Produktion in der Speicherkrise schon jetzt, zwei Jahre vor der neuen Xbox, ein bisschen zurückgefahren hat (nur eine Vermutung).

Worauf ich eigentlich hinaus will: Wartet nicht bis zur letzten Minute, wenn ihr GTA 6 doch auf der Konsole zocken wollt, das wird jetzt bis zum 19. November nicht besser. Meine Vermutung ist sogar, dass Rockstar das Marketing, man sieht es ja schon mit ersten Plakaten (selbst in Deutschland) ab sofort richtig hochfahren wird.

Wir werden hier nicht ständig alle Shops im Auge behalten, wenn es einen guten Deal (lol) geben sollte, dann vielleicht, aber das ist vielmehr ein Hinweis, dass die Lage schlechter wird. Ich vermute sogar, dass sie 2026 schlecht bleiben wird und die Nachfrage trotz Preissteigerungen höher als das Angebot bei Konsolen bleibt.

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