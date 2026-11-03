Nintendo: Das nächste Zelda-Spiel wird wohl noch dauern

Am Donnerstag erscheint mit dem Remake von Ocarina of Time zwar ein Zelda-Spiel für die Switch 2, aber es ist kein neues Spiel der Reihe. Und das könnte noch eine Weile dauern, denn das Remake wird von der Nintendo Entertainment Planning & Development (EPD) Production Group No. 3 entwickelt, wie man verraten hat.

Das ist das Team, welches sich bei Nintendo um die großen „Hauptspiele“ der Zelda-Reihe kümmert, sprich Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom. Es ist also nicht Monolith Soft, was sich erst andeutete, und auch kein anderes Studio von Nintendo. EPD ist zwar immer bei Zelda beteiligt, aber eben oft nur als Support.

Vielleicht arbeitet nicht das komplette Team am Zelda-Remake, aber das dürfte bedeuten, dass das nächste Zelda der Hauptreihe noch eine Weile dauern wird, da der Fokus von EPD darauf liegt. Wie lange? Schwer zu sagen, Tears of the Kingdom ist jetzt knapp 3,5 Jahre alt, eigentlich hätte ich 2027 schon mit Details gerechnet.

Man kann das bei einem Remake aber nur schwer einschätzen, denn sowas wird auch gerne für neue Entwickler im Team genutzt, damit sie sich mit der Engine und der Marke vertraut machen, bevor sie zum wichtigen Projekt kommen. Mal schauen, ob Nintendo im Rahmen des 40. Jubiläums ein neues Zelda ankündigt.

(Das Jubiläumsjahr endet im Februar 2027)

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