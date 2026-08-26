Last One Laughing Next: LOL-Ableger hat einen Trailer

LOL, das aktuell erfolgreichste Format von Amazon Prime Video, bekommt einen ersten Ableger, der sich LOL Next nennt. Es ist ein Spin-off von Last One Laughing und nachdem die Teilnehmer und das Startdatum feststanden, gibt es nun auch den offiziellen Trailer der Staffel.

Die erste Staffel von LOL Next startet am 10. September und wird exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen sein. Das Format bleibt, es gibt 10 Teilnehmer, die nicht lachen dürfen. Wer lacht, verliert ein Leben, beim zweiten Lacher ist man raus.

Das Spin-Off bringt erstmals Creator und Comedians der jüngeren Generation in das bekannte Format. Moderiert wird die Sendung von Hazel Brugger. Zu den Teilnehmern gehören Aditotoro, Alina Bock, Freshtorge, Helge Mark, Laura Larsson, Maria Ziffy, Marti Fischer, Paul Luca Fischer, Phil Laude und Selfiesandra.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

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