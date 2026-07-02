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MacBook Pro: Apple plant ganz neues Basismodell

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Apple Macbook Pro 2021 Header

Apple plant laut Bloomberg einen schnellen Übergang vom M6- zum M7-Lineup, denn die kommenden M7-Chips für 2027 sind noch besser für KI optimiert. Und es wird zum Start nicht nur ein neues iPad Pro bei Apple geben, laut Quelle will man auch das Basismodell des MacBook Pro komplett für die Zukunft überarbeiten.

Das neue Apple MacBook Pro mit M7-Chip soll im ersten Halbjahr 2027 auf den Markt kommen und bringt ein neues Design mit, welches Apple mit dem ersten OLED-Modell in diesem Jahr einführt, so Mark Gurman. Der Codenamen lautet K104, einen Touchscreen, wie beim OLED-Modell, gibt es aber wohl noch nicht.

Doch das Problem, so die Quelle, sind mittlerweile auch bei Apple die steigenden Kosten für RAM und Speicher. Die Highend-Reihe ist beliebt, aber ein Basismodell beim MacBook Pro wird es in Zukunft, da es auch MacBook Neo und MacBook Air gibt, immer schwieriger haben. Vor allem, wenn der Preis immer weiter ansteigt.

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  1. Tim 🌟
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