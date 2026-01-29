Mark Zuckerberg: In wenigen Jahren tragen alle smarte Brillen
Mark Zuckerberg ist fest davon überzeugt, dass die smarten Brillen an einem Punkt stehen, an dem das Smartphone vor knapp zwei Jahrzehnten stand. Damals hatten die meisten Menschen ein normales „Handy“ und das wurde mit der Zeit ersetzt.
Smarte Brillen stehen vor dem Durchbruch
Aktuell haben viele Menschen eine Brille, so der Chef von Meta, und er kann sich nicht vorstellen, dass diese in ein paar Jahren nicht alle smart sind. Die Brille steht vor ihrem großen Smartphone-Moment und da möchte Meta eine Rolle spielen.
In den letzten Jahren jagte Mark Zuckerberg immer wieder einigen Trend nach und während es bei Social Media (dank vielen Einkäufen und Kopien) gut läuft, so hat man nie ein zweites Standbein aufbauen können. Facebook wollte sogar einst im Smartphonegeschäft erfolgreich sein, scheiterte hier aber wie viele andere auch.
Das Metaverse droht auch zu scheitern (oder ist es genau genommen schon) und daher benötigt es jetzt eine neue Wette auf die Zukunft. Smarte Brillen starten im Moment durch und da ist man vorne mit dabei, dieses Momentum will man nutzen.
Ganz so leicht wird der Durchbruch nicht
Als Brillenträger hätte ich nichts gegen eine smarte Zukunft, aber dazu müssen zwei Dinge erfüllt sein. Zum einen ein Mehrwert, denn ich trage schon eine smarte Uhr. Und zum anderen ein schlichtes und leichtes Design. Ja, ich trage eine Brille, und ja, ich werde das weiterhin tun, aber ich will, dass sie leicht und bequem ist.
Wenn eine smarte Brille irgendwann mit einer normalen Brille mithalten kann, und noch einen Mehrwert liefert, dann bin ich aber bereit für den Wechsel. Ich will mir nicht einfach eine schwere und dicke Brille aufsetzen, nur weil diese smart ist.
Nein Mark, das werden sie nicht. Ich würde so eine Brille bereits letztes Jahr tragen aber mir sind sie einfach zu teuer. Und vielen anderen Menschen wahrscheinlich auch.
Als Nicht-Brillenträger mag man das so empfinden. Ansonsten denke ich nicht, dass es am Preis scheitern wird. Meine aktuelle Brille mit Sehstärke ist auch WEIT teurer als die Meta Ray Ban gewesen. Eine ordentliche Brille kostet viel Geld …
Sehr unwahrscheinlich, zumindest wenn der Zeitrahmen „in wenigen Jahren” ist. Wer weiß, was irgendwann ist. Irgendwann mag das vielleicht sogar tatsächlich normal sein. Flugzeuge waren ja auch mal Science Fiction und sind heute normal. Aber an dem Punkt sehe ich uns für smarte Brillen zumindest nicht kurzfristig und das komplett unabhängig davon, ob die Technik bereits so weit ist. Ich sehe schlicht und ergreifend die Akzeptanz außerhalb einer gewissen Enthusiasten-Nische noch nicht. Wie gesagt, das mag irgendwann mal anders sein, weil sich die Welt ja auch weiterentwickelt. Aber dass die Menschen das alle so annehmen, ist eine Entwicklung, die weit länger als die rein technologische Entwicklung dauert. Den Vergleich mit dem Handy finde ich auch nur bedingt sinnvoll. Aber klar, Zuckerberg muss das so optimistisch sehen, ansonsten wäre er die falsche Person, um diese Produktkategorie voranzutreiben. Wenn der Chef kein Visionär ist, wird es mit Innovation schwierig. ;-)
Ich hatte als Kind eine Brille, das hat sich in der Pubertät verwachsen. Ich freue mich über jedes Jahr, in dem ich keine Brille tragen muss. Selbst Sonnenbrillen finde ich ätzend. Für mich wäre das ein Downgrade in meinem persönlichen Leben.
Das kann ich nicht nachempfinden. Ich kann an meiner Brille absolut nichts Störendes feststellen. Wenn man die Brille im Alltag wirklich spürt, dann passt die Brille schlicht und ergreifend nicht. Klar, wenn man gute Augen hat und auf keine Brille angewiesen ist, ist das besser, als darauf angewiesen zu sein. Aber ich bin jetzt auch nicht traurig darüber, dass ich eine Brille tragen muss, zumal ich eine Brille nicht nur als Hilfsmittel, sondern auch als modisches Accessoire betrachte und tatsächlich der Meinung bin, dass wirklich fast jeder Mensch mit Brille besser aussieht als ohne – da schließe ich mich natürlich mit ein. ;-)
Ich bleibe lieber bei meiner dummen Brille.
Also ich wette dagegen
Hätte da vor allem als Fahrradbrille Bock drauf, mit gut integrierten Navi.
Aber im Alltag? Wozu? Mehrwert?