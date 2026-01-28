Oppo ist überraschend zurück in Deutschland

Oppo ist zurück in Deutschland und verkauft wieder Smartphones über die eigene Webseite, damit habe ich ja ehrlich gesagt nicht mehr gerechnet. Denn eigentlich kündigte Oppo sein Comeback in Deutschland schon 2024 an und wollte 2025 durchstarten, aber das komplette letzte Jahr meldete sich die Marke gar nicht.

Es gab keinerlei Lebenszeichen, auch nicht auf unsere Nachfrage, und als man vor ein paar Wochen ein neues Flaggschiff präsentierte, wurde Deutschland auch nicht erwähnt. Oppo musste sich 2022 vom deutschen Markt verabschieden, weil man die Lizenzgebühren für Patente nicht zahlen wollte. Das wurde aber 2024 geregelt.

Jetzt sind sie also wieder zurück, nach fast vier Jahren kann man die Smartphones wieder in Deutschland kaufen, aber es wirkt nicht wie das große Comeback mit viel Marketing, Netzbetreibern und allem drum und dran. Gut möglich, dass man hier auch den OnePlus-Weg wählt und sich mit Aufmerksamkeit bedeckt halten wird.