MediaMarkt Saturn startet PS4 Trade-In-Aktion für die PlayStation 5 (Pro)
Während Sony im Hintergrund bereits an der PlayStation 6 arbeitet, die „digital first“ sein wird und somit (sehr wahrscheinlich) ohne Laufwerk auskommen wird, stehen bis zur Veröffentlichung der neuen Konsolen weiterhin die PlayStation 5 und die PlayStation 5 Pro im Fokus.
Wer sich aktuell für die PS5 (Pro) interessiert und noch ein Modell der PlayStation 4 besitzt, kann diese nun im Rahmen einer Trade-In-Aktion bei MediaMarktSaturn abgeben und so günstig auf die neue Konsole umsteigen. Die Aktion läuft noch bis zum 6. Juli und findet sowohl in MediaMarkt- oder Saturn-Filialen als auch im MediaMarktSaturn-Onlineshop statt.
offiziellen Webseite zu finden.Laut Aktionsbedingungen spielt es keine Rolle, ob schlussendlich mit dem Guthaben eine PlayStation 5 Digital, eine PlayStation 5 mit Laufwerk oder eine PlayStation 5 Pro gekauft wird. Weitere Informationen sind auf der
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