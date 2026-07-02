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MediaMarkt Saturn startet PS4 Trade-In-Aktion für die PlayStation 5 (Pro)

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Playstation 5 Pro Ps5 Detail

Während Sony im Hintergrund bereits an der PlayStation 6 arbeitet, die „digital first“ sein wird und somit (sehr wahrscheinlich) ohne Laufwerk auskommen wird, stehen bis zur Veröffentlichung der neuen Konsolen weiterhin die PlayStation 5 und die PlayStation 5 Pro im Fokus.

Wer sich aktuell für die PS5 (Pro) interessiert und noch ein Modell der PlayStation 4 besitzt, kann diese nun im Rahmen einer Trade-In-Aktion bei MediaMarktSaturn abgeben und so günstig auf die neue Konsole umsteigen. Die Aktion läuft noch bis zum 6. Juli und findet sowohl in MediaMarkt- oder Saturn-Filialen als auch im MediaMarktSaturn-Onlineshop statt.

Die Aktion umfasst einen zusätzlichen Cashback in Höhe von 75 Euro auf das ausgewählte PS4Modell, der zusätzlich zum Gerätewert gewährt wird. Laut Aktionsbedingungen spielt es keine Rolle, ob schlussendlich mit dem Guthaben eine PlayStation 5 Digital, eine PlayStation 5 mit Laufwerk oder eine PlayStation 5 Pro gekauft wird. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Webseite zu finden.

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1. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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