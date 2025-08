Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Mein Tipp der Woche: PlayStation Portal

Vor etwa einem Jahr habe ich hier die PlayStation Portal getestet, aber obwohl mein Eindruck positiv war, entschied ich mich gegen den Remote Player. Doch seit dem hat sich mein Leben verändert und zwei Dinge waren in diesem Jahr entscheidend.

Punkt Nummer 1 ist, dass ich Vater wurde, und da hängt man weniger vor dem TV, im Alltag ergibt sich aber häufiger die Situation, wo ein Handheld praktisch ist. Die Nintendo Switch rückte auch wieder mehr in den Fokus. Doch als im Sommer die Meldung kam, dass die (der?) Portal ein großer Erfolg ist, riskierte ich es erneut.

Und ja, mittlerweile ist so ein Remote Player in meinem Alltag deutlich sinnvoller. Es ist schön, wenn der Kleine gerade auf einem schläft und man nicht Doomscrolling am Handy betreibt. Davon rücke ich immer mehr ab, aber dazu dann bald mehr.

Doch es hat sich noch etwas verändert, denn ich bin umgezogen und habe mit dem Neustart auch das WLAN mal richtig optimiert. Dazu auch bald mehr, weil ich hier noch mehr plane, aber die PS5 hatte vorher nicht den allerbesten WLAN-Empfang.

Das störte mich nie, weil ich Spiele nur herunterlade und dann Offline zocke, aber ein Remote Player benötigt nicht nur eine gute, sondern eine stabile Verbindung.

Ist jetzt alles perfekt? Nicht ganz. Ich finde es weiterhin schade, dass es kein OLED gibt, denn mein TV, die Switch, mein Smartphone, meine Uhr, mein Tablet, alles ist mittlerweile mit OLED unterwegs und es ist ein sehr gutes LC-Display bei Sony verbaut, aber es ist ein LC-Display. Ich würde gerne 50 Euro mehr für OLED zahlen.

Und es stört mich eben, dass die PS5 immer an sein muss, denn ich schalte die Konsole immer wieder aus und dann funktioniert das nicht. Dann muss ich direkt zur Konsole gehen und sie einschalten, die Portal kann das nur im Standby-Modus.

Doch mir gefällt, dass man vollwertige PS5-Spiele mobil in der Wohnung zocken kann. Es gibt genug Handhelds, das ist hier nicht die Idee, da bekommt man dann aber keine PS5-Qualität geboten. Und richtige Handhelds sind eben auch teurer.

Und wieso muss es eine PlayStation Portal sein? Mein Smartphone ist mir dafür zu klein, mein Tablet ist mir dafür zu groß und ich habe keine Lust auf Bastellösungen, ich will ein simples Produkt, welches auch die DualSense-Funktionen mitbringt.

Also ja, ich verstehe mittlerweile den Sinn hinter diesem Remote-Player von Sony, der alleine bei Amazon laut deren Angabe über 1.000 Mal im Monat gekauft wird.

Das Konzept passt nicht für jeden und das Produkt selbst hat noch Luft nach oben (normales Bluetooth wäre zum Beispiel schön), aber es passt gerade zu meinem Leben. Und ich will auch nicht jedes Spiel darauf zocken, ein Silent Hill 2 genieße ich lieber am OLED TV mit gutem Sound, aber bei einigen Titeln bietet es sich an.

