Mein Tipp der Woche: Prisoners (Film)

Diese Woche gibt es mal wieder einen Film als Tipp der Woche, denn ich und meine Frau haben weiterhin unsere „Retro-Welle“ am Laufen und schauen uns alte und oft auch bekannte Filme an. Die letzte Empfehlung ist etwas her, denn es gab hier auch kleine Enttäuschungen, die Matrix-Trilogie ist für mich z.B. nicht so gut gealtert.

Ein paar Highlights, wie Fight Club, habe ich mir auch gespart, da es andere Tipps gab. Aber ein Film, der noch gar nicht so alt ist, hat uns letztes Wochenende dann doch sehr gut gefallen. Und meine Sicht war nochmal eine andere, denn als Vater ist Prisoners von 2013 eine andere Hausnummer und trifft einen doch noch mehr.

Wir hatten jedenfalls mal wieder Lust auf einen ganz klassischen Thriller, und das bekommt man hier. In einer kleinen US-Stadt werden zwei Kinder entführt und mehr muss man nicht wissen. Die Geschichte baut sich langsam auf und endet in einem spannenden Finale, welches auch die ein oder andere Wendung im Film mitbringt.

Spannend, tatsächlich gut geschauspielert, nicht zu kurz, nicht zu lang, es gibt das, was man von so einem Film erwarten kann. Für mich jetzt auch keine 10/10, aber die 8/10 bei IMDb unterschreibe ich, auch nach über einem Jahrzehnt. Wir haben den Film direkt bei Netflix geschaut, wo er im Abo enthalten ist (einziger Anbieter in DE).

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

