Mein Tipp der Woche: Sony PlayStation 5 Pro

Seit über einem Jahr begleitet mich jetzt die PlayStation 5 Pro im Alltag und das erste Jahr war gemischt. Es gab ein paar Highlights bei Spielen, aber ich habe mir deutlich mehr erhofft. Wenn ein Spiel die Konsole ausreizt, dann sieht man es, aber wenn nicht, dann ist das eben oft eine teurere Version der normalen PlayStation.

Doch man merkt, dass Sony das ändern möchte und aktuell tut sich einiges. Vor allem der Schritt zu PSSR 2.0, einer neuen Version der Upscaling-Technologie von Sony und AMD, brachte auch einen Schwung an neuen Spielen mit. Und Spiele, wie Cyberpunk 2077, die ich schon lange als optimierte Pro-Version zocken möchte.

Ich habe in den letzten Tagen einige Spiele gezockt, die PSSR 2.0 nutzen und so langsam ändert sich meine Meinung von „kann man machen, ich würde warten“ zu „ja, die PS5 Pro lohnt sich definitiv“. Es ist ein durchaus hoher Preis für eine neue Konsole, das weiß ich, aber günstiger werden Konsolen vermutlich nicht mehr.

Viele warten sicher noch GTA 6 ab und schauen, ob Rockstar ihr Spiel für die PS5 Pro optimieren wird. Ich dachte auch eine Weile so und ich freue mich, wenn das der Fall ist und wir PSSR 2.0 dort sehen, aber mittlerweile ist die Auswahl für mich groß genug und neue Spiele wie Crimson Desert sind endlich zum Start dabei.

Meine Hoffnung war, dass wir PS5-Spiele im Qualitätsmodus mit 60 fps spielen können und dieses Versprechen löst die PS5 Pro für mich mittlerweile ein. Ich sehe auch oft keinen wirklichen Unterschied zwischen dem Upscaling und nativem 4K, was vor PPSR 2.0 noch anders war, da gab es bei mir doch oft kleine Bildfehler.

Ich würde sagen, dass wir nach knapp eineinhalb Jahren endlich die Vision der PS5 Pro sehen, die Sony von Anfang an hatte. Es gab in dieser Zeit einige Spiele, bei denen ich froh über die bessere Technik war und das oft erst nach Release des Spiels gesehen habe, als die Vergleichsvideos mit der normalen PS5 kamen.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.

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