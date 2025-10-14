Der Tesla Cybertruck hat wohl keine Zukunft

Das aktuellste Elektroauto im Lineup von Tesla ist bis heute der Cybertruck von 2019, der in den ersten Monaten auch durchaus beliebt war. Tesla wollte sogar eine kleinere Version entwickeln, mit der dann ein Schritt nach Europa angedacht war.

Doch von der Hochphase, in der man sogar eine Pfeife in Form des Cybetrucks an Fans verkaufte und in der sich Promis gerne mit dem Elektroauto zeigten, ist Tesla mittlerweile sehr weit entfernt. Und auch von den angepeilten Verkaufszahlen.

Elon Musk kauft Cybertrucks selbst

Bis zu 300.000 Einheiten pro Jahr warf Elon Musk gerne mal in den Raum, aktuell sind es knapp 16.000 für 2025. Laut Business Insider konnte man im letzten Quartal nur 5.385 Einheiten verkaufen, die Nachfrage nach dem Cybertruck bleibt also am Boden. Und in der Realität dürfte die „echte Nachfrage“ eine Katastrophe sein.

Laut Electrek wurden in den letzten Wochen viele und vor allem große Lieferungen mit Cybertrucks bei SpaceX und xAI gesichtet, den Unternehmen von Elon Musk.

Es scheint so, als ob selbst die knapp 5.000 Einheiten pro Quartal nicht mehr von einer „echten Nachfrage“ kommen und der Tesla-Chef die Cybertrucks jetzt selbst kauft und in den eigenen Unternehmen nutzt. Das kann man natürlich nicht ewig so machen und daher wird es spannend, wie sich die Lage hier ab 2026 entwickelt.

Tesla selbst nennt keine offiziellen Zahlen für den Cybertruck, man versteckt diese in den (mittlerweile auch schlechten) Zahlen für das Model S und Model X. Aber wenn es so weitergeht, dann dürfte der Cybertruck keine große Zukunft haben.

Entweder man überarbeitet diesen jetzt komplett und macht ihn wieder attraktiv für Kunden und schaut, dass man eine internationale Version entwickelt oder man lässt es. Ich gehe davon aus, dass sich Tesla mit Blick auf die neue Strategie (Robotaxis) eher für das Ende entscheiden wird, falls die Nachfrage irgendwann ganz weg ist.