Mercedes in der Krise: Muss jetzt der Chef gehen?

Mercedes kämpft, wie viele Autohersteller, aktuell mit dem Wandel der Branche. Die Rendite sinkt, die Marke ist nicht mehr das, was sie einst war und der Druck auf das Management wächst, da man als Aktienunternehmen jedes Jahr abliefern muss.

Viele Marken reagieren mit Sparprogrammen und Kürzungen, aber für Mercedes gibt es noch eine „Stellschraube“, wie vor ein paar Tagen berichtet wurde. Das Personal soll einfach mehr arbeiten und Homeoffice wird vielleicht sogar gestrichen.

Mitarbeiter fordern neuen Mercedes-Chef

Das kommt bei den Mitarbeitern nicht gut an, daher mobilisierte die IG Metall kurz vor dem Wochenende (laut eigenen Angaben) über 30.000 Beschäftigte, die vor den Werken von Mercedes protestierten. Sie forderten das Ende von Ola Källenius.

Der Chef, der Mercedes mit seiner Luxus-Strategie in diese Krise geführt hat, soll gehen, so der Protest. Es kann nicht sein, dass der Chef von Mercedes noch im Posten ist, während man darüber spricht, dass die Basis noch mehr arbeiten muss.

So langsam kippt also die Stimmung im Konzern und da sich die Lage bei Mercedes vermutlich nicht so schnell erholen wird und die Krise anhält, muss die Chefebene eine gute Lösung für die Zukunft präsentieren – die alle Beteiligten zufriedenstellt.

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