MG2: Das günstige Elektroauto für Europa hat große Ziele

Der MG2 wurde im Sommer als erste Preview gezeigt, das kompakte und günstige Elektroauto von SAIC soll 2027 gezeigt werden und wird ab Ende 2028 sogar direkt in Europa gebaut (auch, um mögliche Strafzölle in Zukunft besser zu vermeiden).

Laut La Tribuna de Automoción peilt SAIC dann 73.000 Einheiten pro Jahr an, das wird also kein Nischenprodukt, das ist auf dem Level des MG4, den man sehr oft im Straßenverkehr sieht. Da der MG2 günstiger ist, wird es wohl noch präsenter sein.

Zum Start wird SAIC den MG2 aber noch aus China importieren, er soll Ende 2027 auf den Markt kommen. Ein Elektroauto, was sicher viele Marken aus Europa richtig ärgern wird, denn ich bin mir sicher, dass SAIC den MG2 immer mal wieder günstig in den Markt drücken wird. Vor allem VW ID Polo und Co. müssen sich anschnallen.

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