Xbox Game Pass: Microsoft reagiert nach heftiger Kritik an neuen Preisen

Microsoft sorgte in den letzten Wochen für negative Schlagzeilen, aber immerhin blickten die Nutzer auf einen attraktiven Xbox Game Pass, der als Vorteil der Xbox-Plattform bezeichnet wurde. Doch vor ein paar Tagen folgte hier eine massive Preiserhöhung für die Abos (daher kommt vermutlich bald ein kostenloses Abo).

Microsoft setzt Preiserhöhung (teilweise) aus

Diese Kritik kam wohl bei Microsoft an, denn einige Nutzer haben am gestrigen Abend eine Mail bekommen. Auch bei mir kam diese Xbox-Mail an und darin steht:

Im Moment betreffen diese Erhöhungen nur neue Käufe und haben keinen Einfluss auf dein aktuelles Abonnement für den Markt, in dem du wohnst, solange du einen automatisch verlängerbaren Tarif aktiviert hast.

Wichtig ist also, dass man das Abo laufen lässt und nicht kündigt. Vermutlich gab es zu viele Kündigungen in den letzten Stunden und Microsoft musste reagieren.

Solltest du dich dazu entscheiden, deinen Plan zu kündigen und erneut zu erwerben, wird dir der neue aktuelle Tarif berechnet.

Das klingt wie eine kleine Drohung, dass man dabei bleiben soll, sonst zahlt man, je nach Abo, bald 50 Prozent mehr. Heißt das, dass es für bestehende Nutzer doch keine Preiserhöhung beim Xbox Game Pass geben wird. Doch, irgendwann schon.

Wenn sich aus irgendeinem Grund etwas an deinem bestehenden Konto ändern sollte, teilen wir dir das mindestens 60 Tage vorher mit, so dass du jederzeit die Möglichkeit hast, dein Abonnement zu kündigen oder zu ändern.

Langfristig wird Microsoft sicher auch bei den Nutzern die Preise erhöhen, die das Abo weiter laufen lassen. Die Sache ist aber die, nicht alle Nutzer haben gestern diese Mail bekommen, Microsoft hat bestätigt, dass man die Preise bei vielen wie geplant erhöhen wird. Es ist vollkommen unklar, wer für die Mail ausgewählt wurde.

Meine Vermutung ist, dass man vor allem langjährige Nutzer des Abos (ich habe es seit einigen Jahren) nicht verschrecken wollte. Es würde mich aber nicht wundern, wenn spätestens 2026 alle Xbox-Abo-Nutzer die höheren Preise zahlen müssen.