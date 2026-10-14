Microsoft kündigt die Xbox Labs offiziell an

Microsoft hat noch eine neue Sparte für die Zukunft der Xbox vorgesehen, denn neben XP, wo man sich um Serien, Filme und andere Dinge der Marken kümmert, gibt es jetzt auch die Xbox Labs. Dieses Team ist aber laut Asha Sharma eher klein.

Ziel der Xbox Labs ist es, dass man sich den Markt für Spiele anschaut und auf die Trends reagiert. Es gibt beispielsweise viele Anläufe, auch dank KI, wie man aus einem Spiel ein anderes Spiel macht oder die Möglichkeiten erweitert. Vor ein paar Wochen wurde beispielsweise Skateboarding als Option in Call of Duty hinzugefügt.

Diese Dinge will Microsoft nicht bekämpfen, man will sie analysieren und darauf reagieren. Vielleicht entsteht dabei auch eine Idee, die man selbst realisiert, es hat ja immerhin oft einen Sinn, warum Spieler etwas verändern und hinzufügen wollen.

Die entsprechende Seite der Xbox Labs ist schon online, aber noch ohne Details, wir wissen also nicht, was sich die Xbox-Chefin hier genau vorstellt. Klingt aber nach einer spannenden Idee, Wissenschaftler sind laut Microsoft auch im Team.

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