Überraschung bei Netflix: Exklusiver FIFA-Deal für die WM 2030

Es ist wohl Shopping-Season bei den Streamingdiensten und auf der Liste stehen die großen Events, denn nach den Emmys bei Amazon Prime Video und dem Super Bowl bei Disney+, hat sich jetzt Netflix die FIFA Weltmeisterschaft gesichert.

Netflix wird den „FIFA World Cup 2030“, der übrigens erstmals auf drei Kontinenten stattfinden soll, exklusiv zeigen, also alle 104 Spiele. In Spanien wird man das Spiel der Spanier kostenlos streamen können, weitere Details stehen bisher noch aus.

Es dürfte auch wieder Partner im TV geben, an die man gewisse Spiele in den Ländern verkauft, aber das wird sicher alles noch verhandelt und zeitnah in den kommenden Jahren bekannt geben. Wer aber wirklich alles sehen möchte, der dürfte im Sommer 2030 um ein zweimonatiges Abo bei Netflix nicht herumkommen.

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