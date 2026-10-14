Unterhaltung

Überraschung bei Netflix: Exklusiver FIFA-Deal für die WM 2030

Oliver Schwuchow
Von
Netflix Logo 2025 Neu

Es ist wohl Shopping-Season bei den Streamingdiensten und auf der Liste stehen die großen Events, denn nach den Emmys bei Amazon Prime Video und dem Super Bowl bei Disney+, hat sich jetzt Netflix die FIFA Weltmeisterschaft gesichert.

Netflix wird den „FIFA World Cup 2030“, der übrigens erstmals auf drei Kontinenten stattfinden soll, exklusiv zeigen, also alle 104 Spiele. In Spanien wird man das Spiel der Spanier kostenlos streamen können, weitere Details stehen bisher noch aus.

Es dürfte auch wieder Partner im TV geben, an die man gewisse Spiele in den Ländern verkauft, aber das wird sicher alles noch verhandelt und zeitnah in den kommenden Jahren bekannt geben. Wer aber wirklich alles sehen möchte, der dürfte im Sommer 2030 um ein zweimonatiges Abo bei Netflix nicht herumkommen.

Unterhaltung · 13. Oktober 2026

Neuer Apple TV 4K (2026): Ein Standard fehlt

Apple liefert den neuen Apple TV 4K mit frischer Hardware aus und bringt fast alle aktuellen Standards. Es gibt WLAN… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
easyJet-Gründer greift jetzt Amazon an
13.10.26 · Handel
Google veröffentlicht Gemini 4 Argon für Entwickler und Nutzer
13.10.26 · Dienste
The Odyssey: Datum für Streaming steht
13.10.26 · Unterhaltung
Nachfrage bricht ein: So viele Autos hat Volkswagen verkauft
13.10.26 · Mobilität
Apple TV 4K (2026) ist offiziell: Darauf haben wir viele Jahre gewartet
13.10.26 · Unterhaltung
OPPO stellt ColorOS 17 vor: Das steckt im großen Update
13.10.26 · Firmware und Updates
GTA 6 für den PC: Zeitraum steht angeblich
13.10.26 · Gaming
Ted Lasso: Das Warten auf die deutsche Tonspur hat ein Ende
13.10.26 · Unterhaltung
Neuer Apple TV 4K (2026): Ein Standard fehlt
13.10.26 · Unterhaltung
waipu.tv schnürt neues TV-Paket für 4,99 Euro im Monat
13.10.26 · Schnäppchen
Du bist hier: Netflix
mobiFlip / Unterhaltung / Überraschung bei Netflix: Exklusiver FIFA-Deal für die WM 2030