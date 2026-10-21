Microsoft plant Xbox-Handheld für Ende 2027

Microsoft sprach bei der kommenden Xbox-Generation immer wieder von einer Familie und Phil Spencer gab, als er noch Chef der Sparte war, gerne zu, dass er ein Fan von Handhelds sei. Ein eigener Handheld war also nur eine Frage der Zeit.

Es gab zwar mal Zweifel, ob dieser noch kommt, aber laut Fortune plant Microsoft weiterhin einen eigenen Xbox-Handheld. Und dieser soll vor der neuen Xbox auf den Markt kommen, die für Ende 2028 geplant ist. Er steht wohl schon 2027 an.

Die neue Xbox soll pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2028 erscheinen, der neue Handheld soll an Weihnachten 2027 unter den Bäumen liegen. Im Gegensatz zur neuen Konsole nannte die Quelle aber keinen möglichen Preis für den Handheld.

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