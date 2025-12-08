Zu wenig Text, zu viel Video: Das sind die Alternativen zur neuen Tagesschau-App

Die aktualisierten Versionen der Tagesschau- und ZDFheute-Apps erschweren das zügige Erfassen von Nachrichten. Das hat rechtliche Gründe, wie ich bereits erläutert habe. Es gibt zum Glück Alternativen.

Die großen Umstellungen in den News-Apps der öffentlich-rechtlichen Sender erhitzen die Gemüter. Das Feedback in den sozialen Medien, die Bewertungen in den App Stores sowie die Abrufzahlen und Kommentare zu unseren Beiträgen sprechen eine eindeutige Sprache: Die Nutzer sind in großen Teilen mit den Updates extrem unzufrieden.

Zu viel Video, zu wenig Text, das Erfassen von Nachrichten ist deutlich schwieriger geworden. Das wird vermutlich auch so bleiben, denn das Ganze wurde im Reformstaatsvertrag geregelt. Auch ich finde die Umstellung sehr ärgerlich, aber es hilft ja nichts, man muss sich nach Alternativen mit Fokus auf Textinhalte umsehen. Ich habe einige davon in den letzten Tagen ausprobiert, und möchte diese gerne an euch weiterreichen.

Tagesschau, ZDFheute und mehr als Text-Versionen

Für die Angebote gibt es im Kern drei gut nutzbare Möglichkeiten: Teletext, RSS-Feeds oder mobile Ticker.

So gibt es beispielsweise für die Tagesschau eine Teletextversion, die online abrufbar ist. Solch eine Variante gibt es auch von ZDFheute. Beide Versionen sind sehr reduziert und liefern reinen Text.

Zum anderen gibt es zahlreiche RSS-Feeds der Tagesschau, die mit jedem beliebigen Feedreader abonniert werden können. Auch vom ZDF gibt es einen RSS-Feed für aktuelle Meldungen. Zudem bietet der Deutschlandfunk zahlreiche Feeds an und auch die Übersicht beim Bayerischen Rundfunk ist nützlich.

Ich persönlich setze auf den 7-Tage-Überblick der Tagesschau. Das ist eine Webseite, die die neuen Beiträge chronologisch nach Tagen unterteilt auflistet. Ich habe sie mir einfach als Lesezeichen im Browser gespeichert. Von ZDFheute gibt es auch einen Schlagzeilen-Ticker, der ist mir aber etwas zu überladen.

Mobil nutze ich ergänzend noch ganz gerne den Newsticker der Rhein-Zeitung. Darin finden sich vor allem dpa-Meldungen, die für einen schnellen Newsüberblick geeignet sind.

Ganz so schön und „rund“ wie die alte Tagesschau-App ist das ganze nicht, aber dafür auch nicht so videolastig und geeignet für einen schnellen Überblick. Habt ihr weitere Tipps? Dann meldet euch doch gerne in den Kommentaren.