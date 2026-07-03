Multiplina und mehr: FIAT präsentiert neue Konzepte für Mikromobilität

Der Automobilhersteller FIAT präsentiert neue Konzepte für die urbane Mikromobilität der kommenden Jahre.

FIAT hat in Rom eine Veranstaltung veranstaltet, die sich vollständig dem Thema Mikromobilität widmete. Im Mittelpunkt standen die Modelle Topolino und TRIS sowie das neue Multiplina Concept. Nach Angaben des Unternehmens sollen die Fahrzeuge unterschiedliche Anforderungen im städtischen und stadtnahen Verkehr abdecken.

Der vollelektrische Topolino bleibt dabei ein zentraler Bestandteil der Strategie. Laut FIAT erreichte das Fahrzeug bereits 2025 die Marktführerschaft bei elektrischen Quadricycles in Europa. Für das zweite Quartal 2026 erwartet das Unternehmen zudem einen Anstieg der Bestellungen um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

FIAT erweitert seine Mikromobilitätsstrategie mit neuen Modellen

Die Modellfamilie des Topolino wächst um zusätzliche Varianten und Sondermodelle. Dazu zählen unter anderem die Farbe Corallo, die Version Dolcevita sowie der Topolino Sport. Gemeinsam mit dem Audiounternehmen Monster stellte FIAT außerdem einen magnetisch befestigten Bluetooth-Lautsprecher vor, der speziell für das Fahrzeug entwickelt wurde.

Mit dem Dreirad TRIS richtet sich FIAT verstärkt an gewerbliche Nutzer und Anwendungen im Bereich der sogenannten letzten Meile. Eine neue Dolcevita-Ausführung soll insbesondere für Hotels, Gastronomie und Freizeitbetriebe interessant sein. Zusätzlich kündigte FIAT eine Zusammenarbeit mit der italienischen Kaffeerösterei Caffè Vergnano für mobile Kaffeekonzepte an.

Das Multiplina Concept (Bild oben) versteht sich als Ausblick auf zukünftige Fahrzeugklassen zwischen Mikromobilität und klassischem Pkw. Nach Unternehmensangaben orientiert sich das Konzept am historischen Fiat 600 Multipla von 1956 und soll auf eine besonders platzsparende und funktionale Innenraumgestaltung setzen.

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