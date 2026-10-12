Mobilität

Volkswagen: Die Nachfrage bricht ein, selbst bei den Elektroautos

Oliver Schwuchow
Von

Volkswagen (der Konzern) blickt in den ersten neun Monaten des Jahres auf eine sinkende Nachfrage im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr. Mit knapp 6 Millionen Einheiten haben die VW-Marken genau 9 Prozent weniger Autos verkauft.

Und auch bei den Elektroautos läuft es schlechter, auch wenn der Einbruch mit 5,4 Prozent nicht ganz so groß war. Aber mit 678.700 Einheiten ist der Anteil eben auch deutlich geringer und dieser Antrieb sollte derzeit wachsen und nicht einbrechen.

Wo liegen die Probleme von Volkswagen? Einmal im Highend-Markt, also Brand Group Progressive und Brand Group Sport Luxury (vor allem Porsche ist in der Krise) und darüber hinaus in den USA und China. In den USA ging es um fast 80 Prozent nach unten und in China um knapp 40 Prozent, nur in Europa wächst man.

Einziger Lichtblick bei den VW-Marken: Skoda. Wenn deren Wachstum anhält und es bei Audi weiter nach unten geht, dann wird man sogar bald Ingolstadt überholen.

Mobilität · 12. Oktober 2026

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