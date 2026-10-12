Nachrichten später senden: WhatsApp macht es bald möglich

WhatsApp führt zeitgesteuerte Nachrichten ein. Erste Android-Betatester können Texte und Medien jetzt für einen späteren Versand planen.

Die Neuerung wird laut WABetaInfo mit der WhatsApp-Beta für Android 2.26.40.7 verteilt. Sie steht zunächst nur ausgewählten Testern zur Verfügung und soll in den kommenden Wochen weitere Nutzer erreichen. Ein Termin für die allgemeine Veröffentlichung ist nicht bekannt.

WhatsApp: Nachrichten bis zu 14 Tage im Voraus planen

Die Bedienung ist unkompliziert. Nutzer schreiben eine Nachricht und halten anschließend die Senden-Schaltfläche gedrückt. Daraufhin erscheint eine Auswahl für den gewünschten Versandzeitpunkt. WhatsApp verschickt die Nachricht später automatisch, auch wenn die App geschlossen oder das Smartphone offline ist.

Die wichtigsten Details der neuen Funktion:

Nachrichten lassen sich zwischen 10 Minuten und 14 Tagen im Voraus planen.

Unterstützt werden Texte, Links, Fotos und Videos.

Die Funktion steht für Einzel- und Gruppenchats bereit.

Fotos und Videos können nur einzeln eingeplant werden.

Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bleibt erhalten.

Geplante Nachrichten erscheinen in einem eigenen Bereich der Chatinformationen. Dort lassen sie sich vor dem Versand verwalten oder löschen. Empfänger erfahren weder von der Planung noch von einer möglichen Löschung.

Eine Besonderheit gibt es bei Gruppenchats: Geplante Nachrichten werden nur an Mitglieder verschickt, die bereits zum Zeitpunkt der Planung zur Gruppe gehörten. Später hinzugekommene Teilnehmer erhalten sie nicht.

Die Funktion dürfte besonders für Erinnerungen, Geburtstagsgrüße und Nachrichten außerhalb üblicher Arbeitszeiten praktisch sein. Dass WhatsApp dafür künftig keine zusätzlichen Apps oder Umwege mehr benötigt, ist eine längst überfällige Verbesserung.

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt.

Kostenlos testen ↗