Mobilität

Nächste Automarke kommt: Die China-Offensive in Deutschland geht weiter

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Die Autohersteller aus China haben ihre Offensive in Europa hochgefahren und sie werden den etablierten Marken immer gefährlicher. Es vergeht kaum ein Monat, in dem keine neue Marke oder kein neues Modell für Europa angekündigt wird.

In diesem Monat gibt es nach JAC Motors direkt die nächste Marke aus China, die den deutschen Markt erobern möchte und nach BYD einer der größten Exporteure aus China ist. Laut Automobilwoche will Chery im Juli in Deutschland starten.

Im Juli 2026 werden wir offiziell mit der Händlerakquise beginnen und damit den Grundstein für ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz in einem der wichtigsten Automobilmärkte Europas legen.

Im Juni brachte man die Doppelmarke Omoda & Jaecoo bei uns an den Start, jetzt folgt die Kernmarke. Der Fokus liegt auf Elektrifizierung, sprich Elektroautos und Hybriden, und Ziel ist es ein klassisches Händlermodell in Deutschland aufzubauen.

Zum Start gibt es eine auf der „Tiggo-SUV-Familie fokussierte Modellpalette“ und es ist mit attraktiven Preisen zu rechnen, damit die Marke bekannt wird. Der Druck aus China wächst also und die lokalen Marken kämpfen mit einer Krise auf ihrem Heimatmarkt und extrem niedrigen Preisen, hier hofft man auf mehr Gewinnmarge.

Mal schauen, wer sich etabliert und wer in ein paar Jahren wieder verschwunden ist, alle dürften es nicht überleben. Aber die Offensive mit „hungrigen“ Marken, die mit attraktiven Preisen locken, wird es den deutschen Autobauern schwer machen.

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