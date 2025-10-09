AR und VR

Neue Gaming-Hardware: Valve könnte noch 2025 loslegen

Valve Steamos Steam Deck

Valve soll an einem neuen VR-Headset für Gaming arbeiten, das hat man nicht nur selbst angedeutet, es steht aktuell noch für Ende 2025 im Raum. Und wie man hört, ist die Massenproduktion angelaufen, Marktstart dürfte also vor Weihnachten sein.

Doch Valve selbst rechnet mit keinem zu großen Erfolg, pro Jahr sind nur etwa 400.000 bis maximal 600.000 Einheiten eingeplant. Es war aber auch schon häufig zu hören, dass es wohl ein Premium-VR-Headset für über 1.000 Dollar sein wird.

Neben einem neuen VR-Headset steht auch eine Konsole von Valve im Raum und ein Steam Deck 2 dürfte auch nicht mehr weit entfernt sein, denn da hat Valve von offizieller Seite verraten, dass es entweder noch 2025 oder direkt 2026 kommt.

Doch das VR-Headset wird den Anfang der neuen Gaming-Hardware machen und es könnte als „Valve Frame“ vermarktet werden, der interne Codenamen lautet wohl „Deckard“. Mal schauen, ob es für das VR-Headset auch ein exklusives Spiel gibt.

