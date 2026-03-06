The Boys: Das große Finale bei Amazon Prime Video

Amazon hat heute den Trailer für die 5. Staffel von The Boys bei Prime Video auf YouTube veröffentlicht, es wird die letzte Staffel der Serie sein. Man verspricht ein großes Finale, welches, was man bereits bestätigt hatte, am 8. April startet.

Solltet ihr, wie ich, kein Fan von diesen wöchentlichen Folgen sein, dann müsst ihr euch bis zum 20. Mai gedulden, da erscheint die letzte Folge, danach könnt ihr alles in einem Rutsch schauen. Das sind die zentralen Handlungspunkte der Staffel:

Homelander kontrolliert die Welt und verschärft seine Macht

Die Boys kämpfen im Untergrund ums Überleben

Butcher plant den Einsatz eines tödlichen Virus gegen Supes

Ein globaler Konflikt verändert den Verlauf der Geschichte

The Boys – Finaler Trailer (Deutsch)

The Boys – Finaler Trailer (Englisch)

