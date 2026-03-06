Unterhaltung

The Boys: Das große Finale bei Amazon Prime Video

The Boys Homelander

Amazon hat heute den Trailer für die 5. Staffel von The Boys bei Prime Video auf YouTube veröffentlicht, es wird die letzte Staffel der Serie sein. Man verspricht ein großes Finale, welches, was man bereits bestätigt hatte, am 8. April startet.

Solltet ihr, wie ich, kein Fan von diesen wöchentlichen Folgen sein, dann müsst ihr euch bis zum 20. Mai gedulden, da erscheint die letzte Folge, danach könnt ihr alles in einem Rutsch schauen. Das sind die zentralen Handlungspunkte der Staffel:

  • Homelander kontrolliert die Welt und verschärft seine Macht
  • Die Boys kämpfen im Untergrund ums Überleben
  • Butcher plant den Einsatz eines tödlichen Virus gegen Supes
  • Ein globaler Konflikt verändert den Verlauf der Geschichte

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

The Boys – Finaler Trailer (Deutsch)

The Boys – Finaler Trailer (Englisch)

Xbox Logo Header 2025

Projekt „Helix“: Microsoft kündigt die neue Xbox an

Microsoft hat heute die neue Xbox offiziell bestätigt, auch wenn man bisher immer wieder betont hat, dass man eine neue…

6. März 2026 | Jetzt lesen →

