Gaming

Netflix startet in eine ganz neue Gaming-Ära

Autor-Bild
Von
|
Netflix Logo 2025 Neu

Als Netflix die ersten Smartphone-Spiele ankündigte, die man bei Android und iOS nur mit Abo spielen kann, da wurde der Schritt belächelt. Zugegeben, auch von mir.

Ich dachte damals, dass Netflix Games nicht lange bleibt, doch das Gegenteil war der Fall und Netflix hat in den letzten Jahren immer wieder Spiele eingekauft, wie aktuelle Red Dead Redemption, die ich eher Apple für Arcade zugetraut hätte.

Doch simple Smartphone-Spiele reichen Netflix nicht mehr, man startet in eine neue Ära, die „Netflix Game Night“. Spiele kommen auf den TV und lassen sich hier mit einem Controller steuern. Der Fokus liegt auf Party-Spielen, genau genommen greift Netflix damit also Nintendo an, denn dieses Gebiet ist genau deren Stärke.

Der Aufbau ist simpel, es gibt ein paar lockere Spiele, man steuert diese mit seinem Smartphone und soll einfach eine Runde Spaß mit Freunden haben. Spiele sind also ein fester Bestandteil von Netflix und werden es bleiben, jetzt auch am großen TV.

Der Echo Show ist tot: Wie Amazon das Smart Home verriet

Es gibt Momente, in denen ein Produkt die Schwelle vom nützlichen Begleiter zum untragbaren Störfaktor überschreitet. Beim Echo Show ist…

14. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Netflix startet in eine ganz neue Gaming-Ära
Weitere Neuigkeiten
Paket
EU schafft 150‑Euro-Zollfreigrenze ab
in Handel
Lidl und Galeria bauen Partnerschaft aus
in Handel
Consorsbank
Consorsbank startet Tagesgeld-Offensive mit bis zu 100 Euro Bonus
in Fintech
Smart 5 Brabus Header
Smart #6 geht komplett neue Wege für die Marke
in Mobilität
Gemini Shoot Nr1
Nuki startet Adapter-Austauschprogramm
in Smart Home
Playstation Vr Psvr2 Front
PlayStation VR2: Mega Angebot macht VR-Headset sehr attraktiv
in Gaming
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen: Bei VW stehen neue „Chaos-Tage“ an
in Mobilität
Belkin startet Rückruf wegen möglicher Überhitzung
in Zubehör
Der Neue Mercedes Benz Cla: Großartig, Mühelos, Intuitiv Und Flexibel The All New Mercedes Benz Cla: Gorgeous, Effortless, Intuitive, And Flexible.
Mercedes CLA: Verbrenner und Elektroauto (fast) auf einem Level
in Mobilität
MagentaTV: Jürgen Klopp wird WM-Experte
in News