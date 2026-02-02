Neue Adresse für freenet Mail

Die Marke freenet.de verlagert den Zugang zu freenet Mail und zugehörigen Diensten auf die neue Internetadresse mail.freenet.de.

Die seit vielen Jahren etablierte Marke freenet.de strukturiert ihren Webauftritt neu (wir berichteten) und bündelt ab sofort auch den Zugang zu freenet Mail sowie allen angebundenen Services unter der Adresse mail.freenet.de.

Die Neuausrichtung ist Teil einer umfassenderen Neustrukturierung der freenet-Webpräsenzen. Ziel ist es laut Unternehmen, verschiedene Dienste klarer voneinander abzugrenzen und gleichzeitig einen zentralen Einstiegspunkt für den E-Mail-Dienst bereitzustellen.

Was sich für Nutzer von freenet Mail ändert? Nichts.

Für bestehende Nutzer ergeben sich durch die neue Internetadresse keine funktionalen Änderungen. E-Mail-Adressen, Passwörter, individuelle Einstellungen sowie gespeicherte Nachrichten bleiben unverändert erhalten und werden ohne Unterbrechung weitergeführt.

Unverändert laut Unternehmensangaben

bestehende E-Mail-Adressen und Zugangsdaten

gespeicherte Nachrichten und Ordner

automatische Weiterleitung von E-Mails

Auch die dauerhafte Weiterleitung von E-Mails ist nach Angaben von freenet weiterhin gewährleistet. Der bisherige Zugang wird damit technisch ersetzt, ohne dass Nutzer aktiv handeln müssen.

