Nintendo kündigt Zelda-Sonderedition der Switch 2 an

Nintendo hat heute einiges rund um die Zelda-Reihe gezeigt, es gab viele kleine Extras, aber es gibt auch neue Hardware zum Jubiläum. So wird es passend zum Remake von Ocarina of Time im nächsten Jahr zwei ganz neue Amiibo geben:

Dazu gesellen sich eine Sonderedition der Nintendo Switch 2 selbst und auch ein eigener Pro Controller und ein passendes Case im Zelda-Stil. Die Neuheiten gibt es ab dem 29. Oktober, sie werden also pünktlich zum Release des Spiels da sein.

Optisch okay, die Joy Con gefallen mir ganz gut, wird es aber sicher wieder nicht einzeln geben. Vielleicht gönne ich mir den Pro Controller, ich habe noch den der ersten Switch und wie man hört, ist die neue Version noch ein bisschen besser.

Darüber hinaus hat mir heute aber auch etwas mehr gefehlt, denn es ging quasi nur um die Marke, kurz um den Film und dann das Remake. Eine Ankündigung eines ganz neuen Zelda-Spiels oder alte Ports wäre eine nette Überraschung gewesen.

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