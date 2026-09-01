Gaming

Neue Xbox-Generation: Microsoft überrascht mit neuer Aussage

Oliver Schwuchow
Von

Microsoft hat Projekt „Helix“ vor ein paar Wochen offiziell bestätigt, sprach aber immer nur von einer neuen Xbox-Generation. Wir bekommen eine Konsole, die mehr Highend und mehr PC ist. Aber dabei bleibt es nicht, so Asha Sharma.

Die neue Xbox-Chefin spricht jetzt von einer „Familie an Geräten“, wenn es um die kommende Xbox von Microsoft geht. Allerdings ging sie nicht weiter aus diese Aussage ein. Der Handheld scheint also doch noch nicht vom Tisch zu sein?

Letztes Jahr wurde bekannt, dass der vorher mehr oder weniger bestätigte Xbox-Handheld eingestellt wurde und Microsoft eher auf Partnerschaften setzt. Sehen wir neben der Konsole also doch noch mehr? Oder ist Microsoft am Ende nur der Meinung, dass Handhelds wie der von Asus auch zum Projekt „Helix“ dazu gehören?

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