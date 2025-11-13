Neuer Apple TV und HomePod dürften doch erst 2026 kommen

Ja, einige von euch haben es immer mal wieder in den Kommentaren angedeutet und es war auch nicht ganz sicher, ob Apple noch neue Produkte für 2025 geplant hat, aber mittlerweile scheint sicher, dass in diesem Jahr nichts mehr kommt.

Konkret geht es um einen neuen Apple TV und den HomePod mini 2 (und AirTags 2, da war es aber sowieso schon länger ruhig). Die Vorbereitungen in den Apple Stores am gestrigen Abend waren nicht für neue Hardware, sondern Weihnachten.

Apple hat die Weihnachtssaison offiziell eingeleitet und wirbt direkt zum Start auf der Homepage damit. Und man wirbt nicht nur mit dem neuen iPhone oder iPad, man wirbt tatsächlich auch mit dem uralten HomePod mini und Apple TV. Für den HomePod mini wurde sogar nochmal eine ganz neue Grafik von Apple erstellt.

Apple: Es gab schon Dezember-Neuheiten

Es gab zwar schon häufiger Jahre, in denen Apple neue Produkte im Dezember auf den Markt brachte, aber das waren eher Ausnahmen wie die AirPods Max und keine „gewöhnlichen“ Upgrades. Ausgeschlossen ist das nicht, aber es wäre schon sehr seltsam, wenn man jetzt den HomePod mini bewirbt und dann den 2er verkauft.

Schade, der HomePod und die AirTags sind mir zwar vollkommen egal, aber ich habe auf einen neuen Apple TV gesetzt, denn ich habe noch die uralte Version mit der Touch-Fernbedienung und diese bekam zwar tvOS 26, aber nicht in vollem Umfang und das Update ruckelt ohne Ende, die Hardware macht nicht mehr mit.