Audio

Neuer Beats-Kopfhörer: Apple macht sich über die FIFA lustig

Autor-Bild
Von
|

Die FIFA hat Jamal Musiala untersagt einen Beats-Kopfhörer mit Logo bei der WM 2026 auf dem Platz zu tragen, es sollen nur die Marken zu sehen sein, die Geld auf den Tisch gelegt haben. Es hat übrigens, wie Lamine Yamal, auch das neue Modell:

Bei Apple hat man die Chance genutzt und, wie Lewi’s auch (das Logo wurde beim Stadium abgedeckt), direkt reagiert und einen unterhaltsamen Post bei Instagram geteilt. Allerdings noch mit einem alten Beats-Modell, nicht dem ganz neuen:

Am Ende hat man durch diese Aktion, Jamal Musiala weiß sicher, dass er diesen Kopfhörer nicht tragen darf, aber Apple pusht das gerade vorab, in dem man ihn in der Öffentlichkeit und vor der Ankündigung zeigt, für viel Aufsehen gesorgt. So geht günstiges Marketing, auch wenn die Sportler natürlich viel Geld bekommen.

Die Apple AirPods „Ultra“ mit Kamera kommt doch erst 2027

Eigentlich wollte Apple schon 2025 viele neue KI-Produkte auf den Markt bringen, musste sie aber, weil sich der Plan bei…

16. Juni 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Audio / Neuer Beats-Kopfhörer: Apple macht sich über die FIFA lustig
Weitere Neuigkeiten
BMW i3: Elektrischer 3er startet überraschend früh bei Händlern
in Mobilität
Die EU legt nach: Apple iCloud wird untersucht
in Dienste
Xbox Marketing 2024
Ende der Xbox? „Das Vertrauen ist komplett weg“
in Gaming
Firefly Studios kündigt Stronghold 4 offiziell an
in Gaming
Threads: So beliebt ist die Twitter-Alternative von Mark Zuckerberg
in Social
Steam Machine: Valve will Preis nächste Woche nennen
in Gaming
Nintendo wurde gehackt: Das offizielle Statement
in Gaming
Wear OS 7 ist da: Google verteilt großes Update für Smartwatches
in Firmware und Updates
Bmw 4er 2024 Header
Verbrenner brechen ein: BMW schockt mit „deutlichem Rückgang“
in Mobilität
Microsoft Surface Pro 9 Header
Microsoft veröffentlicht Juni Firmware-Update für das Surface Pro 9
in Firmware und Updates