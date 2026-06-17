Neuer Beats-Kopfhörer: Apple macht sich über die FIFA lustig
Die FIFA hat Jamal Musiala untersagt einen Beats-Kopfhörer mit Logo bei der WM 2026 auf dem Platz zu tragen, es sollen nur die Marken zu sehen sein, die Geld auf den Tisch gelegt haben. Es hat übrigens, wie Lamine Yamal, auch das neue Modell:
Bei Apple hat man die Chance genutzt und, wie Lewi’s auch (das Logo wurde beim Stadium abgedeckt), direkt reagiert und einen unterhaltsamen Post bei Instagram geteilt. Allerdings noch mit einem alten Beats-Modell, nicht dem ganz neuen:
Am Ende hat man durch diese Aktion, Jamal Musiala weiß sicher, dass er diesen Kopfhörer nicht tragen darf, aber Apple pusht das gerade vorab, in dem man ihn in der Öffentlichkeit und vor der Ankündigung zeigt, für viel Aufsehen gesorgt. So geht günstiges Marketing, auch wenn die Sportler natürlich viel Geld bekommen.
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