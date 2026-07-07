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Was ist bei der PlayStation von Sony los?

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Sony hat sicher mit Kritik zum Ende der physischen Discs gerechnet, auf so einen Rückschlag aus der Szene war man aber sicher nicht vorbereitet. Der Beitrag auf X hat über 160 Millionen Aufrufe und damit mehr als die Ankündigung von GTA 6.

Das Feedback ist negativ, teilweise sehr negativ, und daher hat sich das komplette Marketingteam von Sony zurückgezogen. Seit sechs Tagen sind die Accounts in den sozialen Netzwerken quasi tot, Sony schweigt seit bald einer Woche dazu.

Einige vermuteten, dass man den Radikalschlag bei der Xbox abwarten wollte, aber dieser überraschte niemanden, weil eigentlich fast alles bekannt war. Daher hüllt man sich weiterhin in Schweigen (außer bei YouTube, dort gibt es neue Trailer).

Es gäbe nur eine Meldung, die Sony helfen würde: Ein dritter Trailer für GTA 6. Das war letzte Woche übrigens meine Vermutung, denn Sony weiß sicher, wann dieser kommt und ich hätte so eine News auch direkt kurz vor einem Trailer platziert.

Ironischerweise lief das Marketing der PlayStation-Sparte vor dieser Meldung auf Hochtouren, die Accounts warben fast täglich mit den Vorbestellungen. Doch seit 1. Juli ist Ruhe. So lange gab es beim PlayStation-Account noch nie eine Pause.

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