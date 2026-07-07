Mobilität

Peugeot zeigt im Herbst die Zukunft der Marke

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Peugeot möchte im Oktober, im Rahmen der Paris Motor Show 2026, eine Preview für die Zukunft der Marke zeigen und wird zwei „auffällige“ Konzepte präsentieren.

Markenchef Alain Favey hat diese Woche betont, dass man zeigen will, wohin die Reise der französischen Marke von Stellantis geht und man sich wieder etwas mehr am Ursprung von Peugeot orientiert. Der komplett neue E-208 wird übrigens nicht auf der Messe gezeigt, so Peugeot, dieser bekommt ein eigenes Event kurz davor.

Ihr könnt das Konzept dafür auf dem Beitragsbild sehen. In diese Richtung dürfte es in Zukunft gehen, wie auch schon ein anderes Konzept aus dem Frühjahr zeigt.

Peugeot möchte sich bis 2030 von ca. 1,1 Millionen verkauften Autos auf ca. 1,5 Millionen steigern, daher wird das komplette Lineup überarbeitet und es kommen neue Modelle dazu – wie vielleicht auch mal wieder ein vollwertiges Flaggschiff.

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