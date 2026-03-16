Mobilität

Neuer MG4 startet: Das kostet er in Deutschland

Autor-Bild
Von
Google News
| 2 Kommentare

MG kündigte zum Start ins neue Jahr einen neuen MG4 für Europa an und nutzt bei uns, im Gegensatz zu China, weiterhin das alte Design. Das kam gut an, daher wird sich hier nicht viel ändern. Nur technisch wurde der MG4 für uns überarbeitet.

Ab sofort kann der neue MG4 in Deutschland konfiguriert werden und ist etwas teuer als erwartet. Die wirklich günstige Version, der MG4 EV Urban, fehlt auch noch und der MG4X, also die SUV-Version, wurde bisher nicht für uns bestätigt.

In Deutschland startet der neue MG4 als Premium bei 43.640 Euro mit 64 kWh, für 45.640 Euro gibt es 77 kWh und der Xpower, der komischerweise wieder nur 64 kWh besitzt, liegt bei 47.640 Euro. Die Details gibt es im Konfigurator von MG.

Das ist preislich nicht attraktiv, aber bei MG empfehle ich auch eher Leasing, da gibt es immer wieder gute Angebote, eins davon haben auch wir genutzt. Ein Fazit nach über einem Jahr wird hier irgendwann folgen, aber ich würde mir den MG4 nicht kaufen, sondern nur leasen, und dann auch wirklich nur für einen guten Deal.

Mag sein, dass das beim neuen MG4 besser ist, aber die alte Version wirkte noch nicht so ausgereift, vor allem bei der Software, und das ist so ein Auto, was man mal eben günstig für 2-3 Jahre im Leasing fährt, kaufen würde ich das nicht. Dazu tut sich zu viel und dazu ist der Preis in meinen Augen auch noch etwas zu teuer.

MG S6: Dieses neue Elektroauto wird Skoda und Co. nervös machen

MG baut sein Angebot an Elektroautos aus und während der MG4 schon einige Kunden von einem Modell aus dem VW-Konzern…

16. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Kirky 🌟
    sagt am

    Das Teil ist hässlich wie die Nacht und Software kann MG nicht und Design. Das Teil verkauft sich nur über massiv reduzierte Leasingpreise.

    Nach 4 Jahre Leasing ist das Auto dann auch im Werverfall ein Totalverlust.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Kirky ⇡

      Sehe das nicht so negativ. Als Kunde bekommt man oft für die Hälfte (Leasingpreis) eines ID.3 und Co. ein gleichwertiges Elektroauto in dieser Klasse. Über Design lässt sich streiten, der alte ID.3 gefällt mir aber beispielsweise weniger als ein MG4, die Software ist schlechter, das stimmt, aber auch bei einem VW komme ich um CarPlay nicht herum, weil die dort noch lange nicht gut ist. Und was dann nach dem Leasing passiert, ist mir egal.

      Solche Autos kauft man noch nicht, würde mir bei allen Modellen dieser Art so gehen, weil sich da zu viel tut und die Preise für alte Modelle zu schnell sinken. Doch die Nachfrage zeigt, dass das Konzept für MG aufgeht. Ein MG4 ist keine Cashcow, mit so einem Modell baut man die Präsenz der Marke auf und das kann man als Kunde nutzen.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Neuer MG4 startet: Das kostet er in Deutschland
Weitere Neuigkeiten
Samsung glaubt nicht an sein neues Foldable
in Smartphones
GLS und DPD planen riesiges Paketnetz mit 20.000 Abholpunkten
in Dienste
AirPods Max 2 vorgestellt: Diese Funktionen stecken im H2-Upgrade
in Audio
MG S6: Dieses neue Elektroauto wird Skoda und Co. nervös machen
in Mobilität
Meta Orion Header
Samsung Galaxy Glasses: Die Brille kommt
in Wearables
VW ID Cross: Volkswagen spricht über den Preis
in Mobilität
Dkb
DKB lockt mit neuem Startbonus
in Fintech
WhatsApp öffnet Chats für Nichtnutzer
in Dienste
Xbox 2024 Header
Die Xbox bekommt „Ende 2026“ ein großes Update
in Gaming
Apple Iphone 16 Pro Front Header
Mega SIM passt Preise für flexible Tarife an
in Tarife