Neuer MG4 startet: Das kostet er in Deutschland
MG kündigte zum Start ins neue Jahr einen neuen MG4 für Europa an und nutzt bei uns, im Gegensatz zu China, weiterhin das alte Design. Das kam gut an, daher wird sich hier nicht viel ändern. Nur technisch wurde der MG4 für uns überarbeitet.
Ab sofort kann der neue MG4 in Deutschland konfiguriert werden und ist etwas teuer als erwartet. Die wirklich günstige Version, der MG4 EV Urban, fehlt auch noch und der MG4X, also die SUV-Version, wurde bisher nicht für uns bestätigt.
In Deutschland startet der neue MG4 als Premium bei 43.640 Euro mit 64 kWh, für 45.640 Euro gibt es 77 kWh und der Xpower, der komischerweise wieder nur 64 kWh besitzt, liegt bei 47.640 Euro. Die Details gibt es im Konfigurator von MG.
Das ist preislich nicht attraktiv, aber bei MG empfehle ich auch eher Leasing, da gibt es immer wieder gute Angebote, eins davon haben auch wir genutzt. Ein Fazit nach über einem Jahr wird hier irgendwann folgen, aber ich würde mir den MG4 nicht kaufen, sondern nur leasen, und dann auch wirklich nur für einen guten Deal.
Mag sein, dass das beim neuen MG4 besser ist, aber die alte Version wirkte noch nicht so ausgereift, vor allem bei der Software, und das ist so ein Auto, was man mal eben günstig für 2-3 Jahre im Leasing fährt, kaufen würde ich das nicht. Dazu tut sich zu viel und dazu ist der Preis in meinen Augen auch noch etwas zu teuer.
Das Teil ist hässlich wie die Nacht und Software kann MG nicht und Design. Das Teil verkauft sich nur über massiv reduzierte Leasingpreise.
Nach 4 Jahre Leasing ist das Auto dann auch im Werverfall ein Totalverlust.
Sehe das nicht so negativ. Als Kunde bekommt man oft für die Hälfte (Leasingpreis) eines ID.3 und Co. ein gleichwertiges Elektroauto in dieser Klasse. Über Design lässt sich streiten, der alte ID.3 gefällt mir aber beispielsweise weniger als ein MG4, die Software ist schlechter, das stimmt, aber auch bei einem VW komme ich um CarPlay nicht herum, weil die dort noch lange nicht gut ist. Und was dann nach dem Leasing passiert, ist mir egal.
Solche Autos kauft man noch nicht, würde mir bei allen Modellen dieser Art so gehen, weil sich da zu viel tut und die Preise für alte Modelle zu schnell sinken. Doch die Nachfrage zeigt, dass das Konzept für MG aufgeht. Ein MG4 ist keine Cashcow, mit so einem Modell baut man die Präsenz der Marke auf und das kann man als Kunde nutzen.