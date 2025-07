Neuer PlayStation Handheld: PS5-Update könnte Basis dafür legen

Sony soll an einem neuen Handheld für die PlayStation arbeiten und es steht im Raum, dass dieser PS5-Spiele, sofern sie angepasst werden, abspielen kann. Die aktuelle Neuerung in der kommenden Version 12 könnte ein Hinweis dafür sein.

PS5-Spiele, die weniger Akku verbrauchen

Die PlayStation 5 bekommt bald einen Modus namens „Power Saver“ und Sony wirbt hier mit mehr Nachhaltigkeit. Doch wer verzichtet wirklich freiwillig auf die Leistung, nur um ein bisschen Strom zu sparen? Wenn es einem darum geht, dann gibt es deutlich bessere Möglichkeiten und keine PS5 mit etwas weniger Leistung.

Tom Warren von The Verge spekuliert bei X, dass das die Basis für den nächsten Handheld der PlayStation-Sparte sein könnte. Denn genau da kommt es auf eine möglichst gute Akkulaufzeit an und vielleicht will Sony, dass die Entwickler schon jetzt ihre Spiele optimieren. Womöglich kommt der Handheld sogar schon 2026?

Ich habe bisher vermutet, dass Sony die PlayStation 6 und den Handheld als Duo plant, aber die PS6 steht derzeit eher für 2028 oder sogar 2029 im Raum. Ganz so lange wird der neue PlayStation Handheld aber vermutlich auch nicht dauern.

Vielleicht ist aber genau das der Plan von Sony, um die Zeit bis zur PlayStation 6 noch ein bisschen besser „auszureizen“. Fokus auf die PS5 Pro, Upscaling, GTA 6 und einen neuen Handheld für Ende 2026. Sollte das stimmen und sollte dieser womöglich sogar GTA 6 abspielen können, dann wäre das ein echtes Highlight.

Die ganzen Windows-Handhelds gehen bei GTA 6 nämlich noch lange leer aus.

