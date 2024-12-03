PlayStation: Weiterer Insider spricht über neuen Handheld

Die Gerüchte zu einem neuen Handheld der PlayStation-Sparte bei Sony kochten in den letzten Wochen hoch, denn erst sprach Bloomberg davon und später auch Tom Henderson als zuverlässige PlayStation-Quelle. Und es gab auch schon Anfang des Jahres ein Gerücht und der Portal war einst als normaler Handheld in Entwicklung.

Jetzt gibt es noch eine Quelle, nämlich Digital Foundry. Die äußern sich eigentlich eher selten zu Gerüchten und leaken nicht wirklich oft, aber wenn sie etwas gehört haben und das behaupten, dann sind sie durchaus zuverlässig. Dort hat man schon vor mehreren Monaten gehört, dass Sony die ersten Prototypen mit Partnern testet.

Doch es bleibt dabei, das Produkt ist noch am Anfang der Entwicklung und Sony plant zwar einen Nachfolger der Vita, der PS5-Spiele nativ abspielen kann, aber es dürfte ein paar Jahre dauern, bis das finale Produkt kommt. Vielleicht ist das sogar erst ein Schritt für die PS6-Generation, die gegen 2027 oder 2028 starten könnte.