Neues Tesla Model 3 für 2026 deutet sich an

Tesla Model 3 2024 Performance Header

Tesla aktualisierte vor wenigen Wochen das Model Y und spendierte diesem für das Modelljahr 2026 ein paar Kleinigkeiten als Upgrade. Jetzt folgt das Tesla Model 3, und es dürfte wohl die gleichen Upgrades erhalten. Wie einen neuen Innenraum.

Das neue Tesla Model 3 macht sich mittlerweile bei einigen Behörden, wie in der EU und in China, bemerkbar und der neue Innenraum (IN3PB – Interior 3 Premium Black) deutet darauf hin, dass es jetzt auch hier den dunklen Dachhimmel gibt.

Tesla Model 3 (2026) mit größerem Display

Außerdem gibt es den Hinweis für das größere Display mit der höheren Auflösung (Display_16_QHD) und vermutlich es dazu, auch wenn sich das nicht andeutet, die neuen und etwas dunkleren Felgen. Tesla hat sich bisher noch nicht dazu geäußert.

Es ist davon auszugehen, dass das neue Tesla Model 3 für 2026 irgendwann im Konfigurator auftaucht und direkt bestellt werden kann. Bei uns könnte es länger dauern, weil die Limousine im Gegensatz zum Model Y aus China importiert wird.

Volkswagen streicht überraschend das Luxus-Elektroauto

Lamborghini sollte noch eine elektrische Schippe bei Porsche drauflegen und im VW-Konzern einen echten Luxus-Sportwagen mit Elektromotor auf den Markt…

23. Februar 2026 | Jetzt lesen →

