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Nintendo: Das Zelda-Remake hat einen Preis

Oliver Schwuchow
Von

Nintendo hat das Remake von „Zelda: Ocarina of Time“, was man heute final zeigen wird und welches man nach der Direct sicher auch direkt vorbestellen kann, schon lange eingepreist, hat bisher aber nicht gesagt, was man dafür zahlen muss.

Im hauseigenen Nintendo Shop in Australien ist der Preis kurz online gewesen, da wollte man 109,95 AUD, was etwa 70 Euro entspricht. Es dürften also 69,99 Euro für die digitale Version und 79,99 Euro für die physische Version des Spiels sein.

Man ist also der Meinung, dass es mehr Wert als das Singleplayer-Erlebnis von Splatoon ist, was 49,99 Euro kostet, aber man ordnet es nicht als Spiel für 79,99 Euro ein, wie Mario Kart oder die anderen zwei Zelda-Hauptspiele für die Switch 2.

Wäre Ocarina of Time ein ganz neues Zelda, dann würde Nintendo sicher die vollen 80 Euro wollen, die man für Blockbuster verlangt. Und ich hätte ehrlich gesagt auch damit gerechnet. 70 Euro sind für ein Remake definitiv nicht günstig, aber wenn es gut gemacht ist, dann dürfte das Zelda-Remake diesen Preis durchaus Wert sein.

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