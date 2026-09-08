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Nintendo Direct: So verfolgt ihr die Zelda-Ausgabe

Oliver Schwuchow
Von

Nintendo hat diese Woche zu zwei Direct-Ausgabe geladen, eine findet heute und eine morgen statt. Morgen geht es allgemein um neue Spiele für die Switch 2 und heute dreht sich alles um Zelda, denn wir befinden uns noch im 40. Jubiläum.

Das Highlight wird das Remake von Ocarina of Time sein, aber Nintendo hat mehr geplant, vermutlich auch eine Preview für den Film. Um 16 Uhr deutscher Zeit geht es los und es sind ca. 30 Minuten mit Zelda-Meldungen geplant, so Nintendo.

Ich warte in den Direct-Ausgaben meistens auf den Zelda-Part, eine komplette und 30 Minuten lange Direct nur für Zelda ist für mich also ein echtes Highlight. Ich bin gespannt und freue mich. Meine Erwartungen sind solide, nicht zu hoch, aber wie so oft hoffe ich noch auf einen vollwertigen Switch 2-Port von Wind Waker 😄

Gaming · 8. September 2026

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