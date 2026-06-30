Nintendo Switch 2: Neue Version bekommt wohl ein neues Display

Nintendo könnte der aktuellen Switch 2 ein neues Display spendieren, welches jetzt vorab in China entdeckt wurde. Es hat eine neue Modellnummer „LS079T1SX10P“ und kommt angeblich wieder von Sharp. Aber es scheint kein OLED-Panel zu sein.

Wer also die Hoffnung hat, dass wir schon die OLED-Version sehen, die letztes Jahr die Runde machte, dafür scheint es noch zu früh. Vermutlich wäre dieser Schritt in der aktuellen Situation sowieso zu teuer für Nintendo, es würde mich also nicht wundern, wenn ein OLED-Upgrade bei der Switch 2 komplett abgesagt wurde.

Nintendo Switch 2: Erste Revision kommt bald

Doch zurück zum neuen Display, das ist angeblich wieder knapp 8 Zoll groß, besitzt 1080p und es handelt sich um die LCD-Technik. Technisch tut sich also auf den ersten Blick nichts, vielleicht ist es einfach nur ein überarbeitetes Panel für die neue Revision der Nintendo Switch 2. Vielleicht ist dieses Panel auch etwas günstiger.

Was auch immer Nintendo für die Switch 2 geplant hat, die Hinweise für neue und überarbeitete Hardware, wie den Wechselakku in der EU, verdichten sich. Lange dürfte es nicht mehr dauern, bis Nintendo diese neue Switch 2 offiziell ankündigt.

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