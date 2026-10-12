Nintendo: „Wir haben nicht vor, physische Datenträger aufzugeben“

Microsoft verkauft seit Jahren eine rein digitale Konsole bei der Xbox, Sony wirft die Disc ab 2028 aus dem Portfolio, die PC-Plattform ist sowieso schon digital, was ist also der Weg von Nintendo? Nintendo hält an „physischen Datenträgern“ fest.

Diese Aussage stammt von Bill van Zyll (Vice President and General Manager for Nintendo in Latin America), also von einer hohen und offiziellen Stelle bei Nintendo.

Nintendo ist in einer anderen Lage

Aber man muss es eben etwas einstufen, denn Nintendo verkauft physische Spiele für die Switch 2 mittlerweile günstiger, pusht diesen Weg also auch, und die Switch 2 ist noch sehr jung, man steht also im Gegensatz zu Microsoft und Sony erst am Anfang seiner Konsolengeneration. Logisch, dass man da viele Jahre nichts ändert.

Relevant wäre also, welchen Weg man für eine kommende Konsolengeneration bei Nintendo vorgesehen hat, und damit meine ich keine OLED-Version der Switch 2.

Doch das ist noch sehr viele Jahre hin, da wird selbst Nintendo nicht in der frühen Konzeptphase stecken und man hat den Luxus, dass man schauen kann, wie sich das bei Microsoft und Sony am Ende entwickelt. Wenn der Plan dort aber aufgeht, dann wette ich, dass Nintendo dieser digitalen Zukunft ohne Zweifel folgen wird.

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