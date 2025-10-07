Nissan Leaf Nismo: Eine echte Performance-Version wäre möglich

Aktuell hat Nissan für den neuen Leaf noch keine Performance-Version geplant, es sei aber nicht ausgeschlossen, dass man über einen Nissan Leaf Nismo, wie die Performance-Marke von Nissan heißt, nachdenkt. Das hängt von den Kunden ab.

Gegenüber Carscoops hat Christian Spencer von Nissan angedeutet, dass dieser Schritt intern nicht ausgeschlossen sei und „wenn wir diese Nachfrage seitens der Kunden feststellen, werden wir darauf eingehen“. Die Frage ist nur, ob Kunden auf so eine Idee kommen, vielleicht sollte man ein passendes Konzept dafür vorstellen.

Nissan bietet mit dem Ariya bereits einen elektrischen Nismo an, hier gibt es 320 kW (435 PS) mit 417 km Reichweite. Allerdings startet diese Version bei 63.990 Euro, was sie im Vergleich zur Konkurrenz eher unattraktiv macht. Ein Nissan Leaf spricht preisbewusste Menschen an, so eine Version hätte es hier also sehr schwer.