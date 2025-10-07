Mobilität

Nissan Leaf Nismo: Eine echte Performance-Version wäre möglich

Autor-Bild
Von
|

Aktuell hat Nissan für den neuen Leaf noch keine Performance-Version geplant, es sei aber nicht ausgeschlossen, dass man über einen Nissan Leaf Nismo, wie die Performance-Marke von Nissan heißt, nachdenkt. Das hängt von den Kunden ab.

Gegenüber Carscoops hat Christian Spencer von Nissan angedeutet, dass dieser Schritt intern nicht ausgeschlossen sei und „wenn wir diese Nachfrage seitens der Kunden feststellen, werden wir darauf eingehen“. Die Frage ist nur, ob Kunden auf so eine Idee kommen, vielleicht sollte man ein passendes Konzept dafür vorstellen.

Nissan bietet mit dem Ariya bereits einen elektrischen Nismo an, hier gibt es 320 kW (435 PS) mit 417 km Reichweite. Allerdings startet diese Version bei 63.990 Euro, was sie im Vergleich zur Konkurrenz eher unattraktiv macht. Ein Nissan Leaf spricht preisbewusste Menschen an, so eine Version hätte es hier also sehr schwer.

Tesla Model Y 2025 Detail Header

Bis zu 750 km Reichweite: Tesla bessert bei seinen Bestsellern nach

Tesla hat dem Model 3 und Model Y in den letzten Monaten jeweils ein sehr großes Upgrade spendiert, in diesem…

6. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Nissan Leaf Nismo: Eine echte Performance-Version wäre möglich
Weitere Neuigkeiten
ING: Kartenumsätze einfacher beanstanden
in Fintech
Congstar
congstar Prepaid: Starterpaket für 1 €
in Tarife
Esim Logo
Telekom ermöglicht eSIM-Transfer zwischen Android und iOS
in Telekom
Dkb
DKB startet ab sofort SEPA-Echtzeitüberweisungen
in Fintech
Audi A6 Etron Seite Header
Audi bestätigt: Der elektrische A4 e-tron wird „radikal“ anders
in Mobilität
Das sind die Anker-Angebote zu den Prime Deal Days 2025
in Schnäppchen
Amazon 1
Amazon verkauft Retouren nun wieder günstiger
in News
Amazon Paket 2024 Header
Amazon Prime Deal Days 2025 gestartet
in News
Telekom
Telekom: Neue MagentaMobil Young Tarife starten
in Tarife
ChatGPT wird zu einer echten Plattform ausgebaut
in Dienste