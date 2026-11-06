Nothing Headphone (1) Pro: Neues Firmware-Update veröffentlicht

Für die Over-Ear-Kopfhörer Nothing Headphone (1) Pro hat das Unternehmen ein neues Firmware-Update veröffentlicht, nachdem man bereits letzte Woche für die preisgünstige Alternative Nothing Headphone (a) ebenfalls ein Firmware-Update veröffentlicht hat.

Die Version 1.0.1.58 ist ab sofort für die Verwaltungs-App Nothing X verfügbar. Gemäß den Release Notes umfasst das Update „einige generelle Performance-Verbesserungen“ und „verbesserte Audio-Erfahrungen“. Weitere Details nennt man allerdings nicht.

Nothing Headphone (1) Pro – Version: 1.0.1.58 Changelog Enhanced audio experience.

General performance improvements.

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