Firmware und Updates
Nothing Headphone (1) Pro: Neues Firmware-Update veröffentlicht
Für die Over-Ear-Kopfhörer Nothing Headphone (1) Pro hat das Unternehmen ein neues Firmware-Update veröffentlicht, nachdem man bereits letzte Woche für die preisgünstige Alternative Nothing Headphone (a) ebenfalls ein Firmware-Update veröffentlicht hat.
Die Version 1.0.1.58 ist ab sofort für die Verwaltungs-App Nothing X verfügbar. Gemäß den Release Notes umfasst das Update „einige generelle Performance-Verbesserungen“ und „verbesserte Audio-Erfahrungen“. Weitere Details nennt man allerdings nicht.
Nothing Headphone (1) Pro – Version: 1.0.1.58 Changelog
- Enhanced audio experience.
- General performance improvements.
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