Nothing Phone 2: Kamera-Filter endlich integriert

Wie erwartet hat das Unternehmen Nothing nun ein neues Firmware-Update für das Nothing Phone 2 veröffentlicht.

Neben diversen Verbesserungen und Anpassungen bringt es die Nothing Preset – eine Art vorgefertigter, individuell anpassbarer Filter für die Kamera – von den neueren Modellen wie dem Nothing Phone 3 und 3a/3a Pro mit sich.

Die Release Notes ähneln denen des Ende August veröffentlichten Firmware-Updates für das Nothing Phone 2a. Damit wird das Flaggschiff von 2022 auf den gleichen Stand wie die aktuellen Modelle gebracht. Wie immer sind die ausführlichen Release Notes im offiziellen Forum verlinkt: