Firmware und OS

Nothing Phone 2: Kamera-Filter endlich integriert

Bildquelle: Nothing

Wie erwartet hat das Unternehmen Nothing nun ein neues Firmware-Update für das Nothing Phone 2 veröffentlicht.

Neben diversen Verbesserungen und Anpassungen bringt es die Nothing Preset – eine Art vorgefertigter, individuell anpassbarer Filter für die Kamera – von den neueren Modellen wie dem Nothing Phone 3 und 3a/3a Pro mit sich.

Die Release Notes ähneln denen des Ende August veröffentlichten Firmware-Updates für das Nothing Phone 2a. Damit wird das Flaggschiff von 2022 auf den gleichen Stand wie die aktuellen Modelle gebracht. Wie immer sind die ausführlichen Release Notes im offiziellen Forum verlinkt:

Neuerungen in diesem Update

  • Preset ist jetzt in den Einstellungen der Kamera-App verfügbar.
  • Neues „Stretch“-Preset eingeführt, entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Fotografen Jordan Hemingway. Das Preset bietet satte Schatten und erweiterte Highlights für einzigartige Ergebnisse.
  • Standard-Galerieoptionen für die Vorschau von Fotos in den Kamera-App-Einstellungen wurden aktualisiert.
  • Pedometer- und Screentime-Widgets unterstützen jetzt das Teilen.
  • Geteilte Widgets unterstützen nun mehr Sticker-Typen.

Allgemeine Verbesserungen und Fehlerbehebungen

  • Fehlerhafte Kachel-Anzeigen in den Schnelleinstellungen behoben.
  • Problem beim Öffnen von PDFs in geklonten Apps behoben.
  • Anzeige des VoNR-Icons in der Statusleiste optimiert.
  • Problem beim Blockieren verbundener Geräte in Hotspot und Tethering behoben.
  • Batterienutzung beim Verbinden von Uhren mit dem Telefon optimiert.
  • Inter-Schriftanzeigeprobleme in Instagram, Subito und anderen Apps behoben.
  • Systemstabilität verbessert und Netzwerkverbindung optimiert.
  • Aktualisierung auf den Sicherheitspatch vom September.

