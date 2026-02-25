Smartphones

Nothing zeigt das „pinke“ Nothing Phone 4a vor dem geplanten Event

Bildquelle: Nothing

Nothing will keine Zeit verlieren und hat das Nothing Phone 4a nun sehr ausführlich präsentiert, wobei das Farbmodell „Pink“ und die neue Glyph Bar im Mittelpunkt stehen. Dabei werden verschiedene Aspekte der neuen a-Generation beleuchtet und es kommen Entwickler und Ingenieure zu Wort.

Da das geplante Event erst am 5. März stattfindet und die Enthüllungstaktik des Unternehmens bekannt ist, kann man davon ausgehen, dass in den nächsten Tagen weitere Videos folgen werden, in denen die Produkte vorab gezeigt werden. Beim Event werden wohl dann schließlich die technische Ausstattung, die Preise und die Verfügbarkeit angekündigt.

Erwartet werden noch weitere Farbmodelle des Nothing Phone 4a sowie das Pro-Modell der gleichen Reihe. Außerdem soll es noch die Nothing Headphone (a) geben, die als günstigere Alternative zu den Nothing Headphone 1 agieren sollen. Ich bin besonders auf die Kopfhörer gespannt.


