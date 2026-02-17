Events

Nothing kündigt Event an und tritt „selbstbewusst“ gegen Apple an

Bildquelle: Nothing

Dass das Unternehmen Nothing im März ein Event plant, bei dem es seine neuen Smartphone-Modelle der A-Generation sowie eventuell die günstigere Version der Nothing Headphone 1 vorstellen will, hatte sich bereits angedeutet. Nun hat Carl Pei das Event offiziell für den 5. März angekündigt – und tritt „selbstbewusst“ gegen Apple an.

Zuerst Apple, dann Nothing

Die Einladungskarte wurde nämlich einfach auf das Werbeplakat der Apple-Einladung zum Event am 4. März „gesprayt”. Man will Aufmerksamkeit erzeugen, und dieser Effekt gelingt wohl am besten, wenn man die „überstarke” Konkurrenz von Apple aufs Korn nimmt. Das kann allerdings meiner Meinung nach eher unter der Kategorie Spielerei abgelegt werden.

https://x.com/getpeid/status/2023637135241171174

Nichtsdestotrotz darf man auf das Nothing-Event gespannt sein. Die Smartphone-Modelle Nothing Phone 3a und Nothing Phone 3a Pro waren durchaus gelungen, gut ausgestattet und preislich attraktiv. Das wird hinsichtlich der Preisfrage beim Nothing Phone 4a und Nothing Phone 4a Pro wohl nicht der Fall sein, wie Carl Pei bereits ausführlich erläutert hat – man wird wohl nämlich mit einem Preisanstieg rechnen müssen.


