nPerf startet neuen Speedtest mit Verbindungsdiagnose

Der Anbieter nPerf hat seinen Speedtest überarbeitet und ergänzt die klassische Geschwindigkeitsmessung um neue Diagnosefunktionen.

Neben Download, Upload und Latenz können Nutzer ihre Ergebnisse jetzt besser einordnen, mit anderen Anschlüssen vergleichen und individuelle Verbesserungsvorschläge erhalten. Die Ergebnisse können zudem per Link oder Grafik geteilt werden.

Wir arbeiten bereits seit Jahren mit nPerf zusammen. Auch unser mobiFlip Speedtest basiert auf der Technologie des Anbieters und ermöglicht euch eine unkomplizierte Messung eurer Internetverbindung.

nPerf Speedtest erklärt Ergebnisse und gibt Optimierungstipps

Die wichtigste Neuerung betrifft die Interpretation der Messwerte. Statt lediglich Geschwindigkeiten in MBit/s anzuzeigen, erklärt nPerf unter „Meine Ergebnisse verstehen“, welche Auswirkungen die gemessene Leistung auf typische Anwendungen hat. Dazu gehören beispielsweise Videotelefonie und Online-Gaming.

Der überarbeitete Speedtest bietet drei zentrale Funktionen:

Ergebnisse verstehen: Einordnung der Messwerte anhand alltäglicher Anwendungen.

Einordnung der Messwerte anhand alltäglicher Anwendungen. Verbindung optimieren: Individuelle Empfehlungen auf Grundlage der gemessenen Leistung.

Individuelle Empfehlungen auf Grundlage der gemessenen Leistung. Vergleichen: Gegenüberstellung mit anderen Anschlüssen nach Anbieter, Verbindungstechnologie und Region.

Die Optimierungstipps sollen konkrete Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen. Welche Maßnahmen tatsächlich helfen, hängt natürlich von der Ursache möglicher Verbindungsprobleme ab.

Wer seine Internetgeschwindigkeit selbst überprüfen möchte, kann dafür weiterhin unseren kostenlosen mobiFlip Speedtest verwenden.

Ich finde den Ansatz grundsätzlich gelungen. Ein Speedtest ist schließlich erst dann wirklich hilfreich, wenn Nutzer nicht nur Zahlen erhalten, sondern auch verstehen, was diese für ihren Internetanschluss bedeuten.

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