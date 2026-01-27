News

Nummer 1 bei TVs: TCL könnte Samsung ablösen

Samsung konnte sich laut Counterpoint Research auch Ende 2025 den Titel als Nummer 1 auf dem TV-Markt sichern, musste beim Marktanteil aber Federn lassen und ist von 18 auf 17 Prozent abgerutscht. Und so langsam wird die Luft enger.

TCL hat in den letzten Jahren eine starke Aufholjagd hingelegt und liegt nur noch 1 Prozent hinter Samsung, da könnte man also 2026 erstmals vorbeiziehen. Sollte der Deal mit Sony durchgehen, wäre das vermutlich sogar eine sehr klare Sache.

