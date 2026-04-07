One Piece: Überraschung für Staffel 3 bei Netflix
Netflix schickt One Piece in eine weitere Runde und bringt Staffel 3, was jetzt keine große Überraschung beim Erfolg der Serie ist. Aber diese kommt schon 2027, was ein deutlich kürzerer Abstand als noch bei der ersten und zweiten Staffel war.
(Zwischen diesen Staffeln lagen übrigens fast drie Jahre)
Titel der dritten Staffel von One Piece ist „The Battle of Alabasta“ und wer die zweite Staffel gesehen hat, der kann sich denken, worum es geht. Ich vermute, dass man die zweite und dritte Staffel in etwa zeitgleich gedreht hat und die neue Staffel daher früher kommt. Details zum Plot der dritten Staffel gibt es noch nicht.
Die Realverfilmung von One Piece war übrigens erst vor wenigen Tagen mein Tipp der Woche und ich freue mich auf 2027 und hoffe, dass Staffel 3 wieder abliefert.
Staffel 2 hat nur so lange gedauert, weil es einen riesengroßen Streik gab.
„Details zum Plot gibt es bisher nicht“ eh, doch, und zwar massenweise in Form von Manga oder Anime 😉😅
Bisher hat sich die live Action zu einem großen Teil auch an das Original gehalten und in Anbetracht dessen, dass Erschaffen Oda auch gutes Wort mitzureden hat, kann man davon ausgehen, dass da keine große Änderungen zu erwarten sind (Fans halten von großen Änderungen übrigens auch nicht viel. Siehe witcher, als ein Beispiel, das kommt am Ende eigentlich IMMER schlecht an)